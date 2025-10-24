THÉÂTRE NEVER VERA BLUE d’Alexandra Wood Nogent-le-Rotrou

THÉÂTRE NEVER VERA BLUE d’Alexandra Wood

8 Place Sully Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2025-10-24 20:00:00

2025-10-24

Pièce d’Alexandra Wood, mise en scène & interprétée par Éléonore Costes.

Never Vera Blue retrace le parcours d’une femme qui, après des années de violences conjugales, a perdu toute confiance en elle. Suivi d’un débat avec la librairie La Place.

Info résa 06 35 56 52 97

Pièce d’Alexandra Wood, mise en scène et interprétée par Éléonore Costes.

Never Vera Blue retrace le parcours d’une femme qui, après des années de violences conjugales, a perdu toute confiance en elle. Prisonnière d’une relation destructrice, elle doit se reconstruire pour se sauver, protéger ses filles et préserver son intégrité physique et mentale. Dans ce monologue, inspiré des témoignages de victimes de violences conjugales, la protagoniste nous entraîne dans un récit où se croisent réalité et imaginaire à travers une relecture du conte du Petit Chaperon rouge.

Le spectacle sera suivi d’une discussion animée par la librairie La Place de Nogent-le-Rotrou. L’entrée est à prix libre.

Renseignements & réservation 06 35 56 52 97

8 Place Sully Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 35 56 52 97 acte12scene4@gmail.com

English :

THEATER NEVER VERA BLUE

Play by Alexandra Wood, directed & performed by Éléonore Costes.

Never Vera Blue traces the journey of a woman who, after years of domestic violence, has lost all self-confidence. Followed by a discussion with La Place bookshop.

Booking info: 06 35 56 52 97

German :

THEATER NEVER VERA BLUE

Ein Stück von Alexandra Wood, inszeniert und gespielt von Éléonore Costes.

Never Vera Blue zeichnet den Weg einer Frau nach, die nach Jahren der häuslichen Gewalt jegliches Selbstvertrauen verloren hat. Anschließend Diskussion mit der Buchhandlung La Place.

Italiano :

TEATRO MAI VERA BLU

Spettacolo di Alexandra Wood, diretto e interpretato da Éléonore Costes.

Never Vera Blue ripercorre il viaggio di una donna che, dopo anni di violenza domestica, ha perso la fiducia in se stessa. Seguirà un dibattito con la libreria La Place.

Espanol :

TEATRO NEVER VERA BLUE

Obra de Alexandra Wood, dirigida e interpretada por Éléonore Costes.

Never Vera Blue traza el viaje de una mujer que, tras años de violencia doméstica, ha perdido toda confianza en sí misma. Seguido de un coloquio con la librería La Place.

