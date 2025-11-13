Théâtre Niquer la fatalité Place Jules Ferry Bressuire

Théâtre Niquer la fatalité

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

2025-11-13

Niké est la déesse de la Victoire. Niquer la fatalité est une fête galvanisante qui célèbre la femme sous la forme d’un dialogue amoureux post-mortem entre Estelle Meyer, actrice éblouissante et chanteuse à la voix rocailleuse, et la célèbre avocate féministe Gisèle Halimi. Un récit puissant, en musique et en chanson, à la joie communicative.

À partir de 15 ans. .

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr

