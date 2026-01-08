Théâtre Noël au balcon Zone industrielle Labarre Nérac

Théâtre Noël au balcon

Une comédie en deux actes de Régis Le Guigot, interprétée par Les Fous du Baron.

Monsieur François est désespéré, sa femme l’a quitté.

Il se précipite sur le balcon de la banque Crédiflou qui lui réclame plus de 200 000 euros.

Il exige qu’on lui ramène sa femme, sinon il saute.

Le personnel se démène pour la retrouver. Mais quand la cause de son départ est connue, ça fait des vagues.

Le réveillon risque d’être animé.

Sur réservation. Plein tarif 10,50€ Moins de 10 ans 5,50€ réduit 8,50€ .

Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 54 73 16

