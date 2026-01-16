Théâtre Noël au balcon par la Compagnie Lino Balatom Théâtre de l’Ardoise Erdre-en-Anjou

Théâtre Noël au balcon par la Compagnie Lino Balatom

Théâtre de l’Ardoise La Pouëze Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date :

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15

Représentation Noël au balcon , proposé par la compagnie Lino Balatom, le vendredi 3 mars 2023 à 20h30, au Louroux Béconnais au profit d’Anjou Diab.

La Compagnie Lino Balatom vous propose de fêter Noël… en février . Parce qu’après tout, les rires ne connaissent pas de saison !

Noël au balcon de Régis Le Guigot

Un balcon, un Noël un peu particulier, des personnages attachants (ou pas ) et des situations délicieusement incontrôlées… Bref, une soirée qui promet de faire travailler vos zygomatiques !

Représentations proposé pas la compagnie Lino Balatom.

Sur réservation. .

Théâtre de l’Ardoise La Pouëze Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 81 89 84 47 compagnie.linobalatom@yahoo.fr

English :

Performance of Noël au balcon , by the Lino Balatom company, on Friday March 3, 2023 at 8:30pm, at Le Louroux Béconnais, to benefit Anjou Diab.

