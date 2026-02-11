Théâtre Noirlieu Salle des Fêtes Bressuire

Théâtre Noirlieu

Salle des Fêtes NOIRLIEU Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-13

La troupe de Noirlieu les Kikijous , vous présentent ses séances théâtrales avec une comédie de Viviane Tardivel C’est pas clerc… , avec en première partie les P’titkijou et Agents très très spéciaux d’ Anne Rocard. .

Salle des Fêtes NOIRLIEU Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 23 92

