Théâtre Noirlieu Salle des Fêtes Bressuire samedi 28 février 2026.
Salle des Fêtes NOIRLIEU Bressuire Deux-Sèvres
2026-02-28
2026-03-07
2026-02-28 2026-03-01 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-13
La troupe de Noirlieu les Kikijous , vous présentent ses séances théâtrales avec une comédie de Viviane Tardivel C'est pas clerc… , avec en première partie les P'titkijou et Agents très très spéciaux d' Anne Rocard.
Salle des Fêtes NOIRLIEU Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
