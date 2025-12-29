Théâtre Noirterre NOIRTERRE Bressuire

Théâtre Noirterre NOIRTERRE Bressuire samedi 17 janvier 2026.

NOIRTERRE 3 rue du Noiron Bressuire Deux-Sèvres

Début : 2026-01-17
2026-01-17 2026-01-18 2026-01-23 2026-01-25

La troupe du théâtre de Noirterre présente Bureau des réclamations, j’écoute… , comédie de Jean-Luc Pecqueur.
Les enfants de l’école sainte Bernadette en première partie.   .

