Théâtre Noirterre NOIRTERRE Bressuire
Théâtre Noirterre NOIRTERRE Bressuire samedi 17 janvier 2026.
Théâtre Noirterre
NOIRTERRE 3 rue du Noiron Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17 2026-01-18 2026-01-23 2026-01-25
La troupe du théâtre de Noirterre présente Bureau des réclamations, j’écoute… , comédie de Jean-Luc Pecqueur.
Les enfants de l’école sainte Bernadette en première partie. .
NOIRTERRE 3 rue du Noiron Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 48 38 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Noirterre
L’événement Théâtre Noirterre Bressuire a été mis à jour le 2025-12-26 par OT Bocage Bressuirais