Théâtre Noirterre NOIRTERRE Bressuire

Théâtre Noirterre

NOIRTERRE 3 rue du Noiron Bressuire Deux-Sèvres

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17 2026-01-18 2026-01-23 2026-01-25

La troupe du théâtre de Noirterre présente Bureau des réclamations, j’écoute… , comédie de Jean-Luc Pecqueur.

Les enfants de l’école sainte Bernadette en première partie. .

NOIRTERRE 3 rue du Noiron Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 48 38 10

