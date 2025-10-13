Théâtre Nom de code Marichiweu Théâtre Comoedia Marmande

Théâtre Nom de code Marichiweu

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-20

NOM DE CODE MARICHIWEU (Diptyque) de la Compagnie Hecho en casa

Diptyque

1. Regarder le monde avec la tête plantée sur les épaules de Luis Barrales

2. Avec le vent dans le dos, il te poussera des ailes de Sylvain Levey

Tout public dès 8 ans. .

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

English : Théâtre Nom de code Marichiweu

CODE NAME: MARICHIWEU (Diptych) by Compagnie Hecho en casa

German : Théâtre Nom de code Marichiweu

CODE-NAME: MARICHIWEU (Diptychon) von der Kompanie Hecho en casa

Italiano :

NOME DEL CODICE: MARICHIWEU (Dittico) della Compagnie Hecho en casa

Espanol : Théâtre Nom de code Marichiweu

CÓDIGO: MARICHIWEU (Díptico) de Compagnie Hecho en casa

