Théâtre Nom de code Marichiweu Théâtre Comoedia Marmande dimanche 19 avril 2026.
Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-20
2026-04-19 2026-04-20
NOM DE CODE MARICHIWEU (Diptyque) de la Compagnie Hecho en casa
Diptyque
1. Regarder le monde avec la tête plantée sur les épaules de Luis Barrales
2. Avec le vent dans le dos, il te poussera des ailes de Sylvain Levey
Tout public dès 8 ans. .
Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44
English : Théâtre Nom de code Marichiweu
CODE NAME: MARICHIWEU (Diptych) by Compagnie Hecho en casa
German : Théâtre Nom de code Marichiweu
CODE-NAME: MARICHIWEU (Diptychon) von der Kompanie Hecho en casa
Italiano :
NOME DEL CODICE: MARICHIWEU (Dittico) della Compagnie Hecho en casa
Espanol : Théâtre Nom de code Marichiweu
CÓDIGO: MARICHIWEU (Díptico) de Compagnie Hecho en casa
