Théâtre Nominoë, naissance d’un roi Beaugency

Début : 2025-10-29 16:00:00

fin : 2025-10-29 16:50:00

2025-10-29

Une pièce de théâtre à destination des enfants !

Nominoë n’était pas destiné à devenir roi. Et pourtant, les évènements, les personnes qui traversent sa vie, vont lui offrir de se hisser jusqu’au pouvoir, peut-être même s’y heurter. Pour cela, il n’est pas seul, pas toujours. Son ami Convoïon le soutien. Pour lui, il active ses réseaux, développe son image, maîtrise sa notoriété, partage et fait la promotion de ses actes. Il a toujours un temps d’avance. Il détermine comment agir, comment grandir.

Ainsi se joue l’avenir de Nominoë, le destin d’un pays.

Après nous avoir enchanté avec la cuisine de Léo , La Compagnie la Goulotte revient nous faire chanter en nous contant la légende de Nominoë.

Public 5 ans et plus .

Théâtre Le Puits-Manu Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 59 34 service.culturel@ville-beaugency.fr

