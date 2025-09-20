Théâtre NON Amiens

Théâtre NON Amiens samedi 20 septembre 2025.

Théâtre NON

8 Rue des Majots Amiens Somme

Début : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

Julie Fortini

Les Roger

Seconde Guerre Mondiale: 95 % des juifs du Danemark survivent. De nos jours, une jeune femme qui n'aime pas le melon décide de mener l'enquête, elle veut comprendre. Dans le contexte d'alors, comment cela fut-il possible?

Un amoncellement de choix politiques, d'actions individuelles, d'infimes décisions, de grands événements… Il y a un monde entre dire non à un morceau de melon et dire non à l'extermination de tout un peuple. Comment l'histoire danoise nous parle d'aujourd'hui, de nos liens d'amitié, de notre immobilisme glaçant et de nos responsabilités individuelles et collectives ?

8 Rue des Majots Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

