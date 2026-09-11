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Théâtre – NON, non Maison des arts Bressuire

jeudi 5 novembre 2026 · Maison des arts · Bressuire

Théâtre – NON, non Maison des arts Bressuire

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Maison des arts
Adresse
1 Boulevard Jacques Nerisson
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Tarif
9 9 Tarif de base - plein tarif

Bressuire

Théâtre – NON, non

Maison des arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 21:00:00
fin : 2026-11-06

Date(s) :
2026-11-05 2026-11-06 2026-11-14

Spectacle théâtral et musical de Patrick Dupé et Manuel Bouchard.   .

Maison des arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 72 08 67  infos@theatre-du-bocage.com

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English : Théâtre – NON, non

L’événement Théâtre – NON, non Bressuire a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais

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