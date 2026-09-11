Théâtre – NON, non Maison des arts Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

Théâtre – NON, non

Maison des arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 21:00:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-05 2026-11-06 2026-11-14

Spectacle théâtral et musical de Patrick Dupé et Manuel Bouchard. .

Maison des arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 72 08 67 infos@theatre-du-bocage.com

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English : Théâtre – NON, non

L’événement Théâtre – NON, non Bressuire a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais