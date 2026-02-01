Théâtre Non, pas Guigui ! Cormery

Théâtre Non, pas Guigui !

Place du Champ de Foire Cormery Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 22:30:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01

Création théâtrale qui présente l’histoire vraie de Guillaume, porteur de trisomie 21 et de ses parents.

Une pièce sensible, parfois drôle qui aborde la parentalité, la différence et le regard porté sur l’autre.

Place du Champ de Foire Cormery 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 12 23 27 75 laciedes2lunes@outlook.fr

English :

Theatrical creation presenting the true story of Guillaume, a Down’s syndrome carrier, and his parents.

A sensitive, sometimes funny play about parenthood, difference and the way we look at others.

