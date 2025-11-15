Théâtre Non Solum , Sergi Lopez Quartier libre productions Granville Granville

Théâtre à l’Archipel Non Solum Sergi Lopez Quartier libre productions

Place Maréchal Foch Archipel Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 21:40:00

Date(s) :

2025-11-15

Comédie existentielle tout public à partir de 12 ans.

Désespérément un homme seul se multiplie pour re´pondre a` une question que se passe-t-il ici ?

Et pendant qu’on se met à rire, l’un d’entre d’eux commence a` rire de rien. L’autre se met à chanter. Un autre nous explique sa relation avec une extraterrestre. Le reste s’énerve en de´couvrant qu’ils sont tous le même. Ils voyagent ensemble avec une femme endormie dans une petite boi^te. Un chemin qui mène au paradis ou´ il parait que toutes les questions trouvent leurs re´ponses et la douleur, si elle existe, elle n’existe qu’un tout petit peu. Sur leur route ils sont accompagnés par un air de bole´ro, un caisson en bois et des vraies lunettes en plastique, qui ressemblent a` des fausses. Lui, il est destiné´ à douter d’absolument tout.

Qu’est ce qui se passe ? Vous ne me croyez pas ?

Non Solum permet de nous faire une véritable idée des talents comiques de Sergi López, de sa capacité de mouiller sa chemise pour le seul plaisir de nous faire rire. Le Parisien .

Place Maréchal Foch Archipel Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

