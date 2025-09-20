Théâtre « Nos amis les humains » Maison pour tous du Petit Charran Valence
Maison pour tous du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence Drôme
Début : 2025-09-20 19:30:00
fin : 2025-09-20 21:30:00
2025-09-20
Soirée théâtre avec la pièce Nos amis les humains , mise en scène et interprétée par La P’tite Compagnie de Montéléger
Librement inspirée d’un livre de Bernard Werber.
Maison pour tous du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 74 15 saintlary26@free.fr
English :
Theater evening with the play « Nos amis les humains », directed and performed by La P’tite Compagnie de Montéléger
Freely inspired by a book by Bernard Werber.
German :
Theaterabend mit dem Stück « Nos amis les humains », inszeniert und aufgeführt von La P’tite Compagnie de Montéléger «
Frei nach einem Buch von Bernard Werber.
Italiano :
Serata teatrale con lo spettacolo « Nos amis les humains », diretto e interpretato da La P’tite Compagnie de Montéléger
Liberamente ispirato a un libro di Bernard Werber.
Espanol :
Velada teatral con la obra « Nos amis les humains », dirigida e interpretada por La P’tite Compagnie de Montéléger
Libremente inspirada en un libro de Bernard Werber.
