Théâtre « Nos amis les humains »

Maison pour tous du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence Drôme

Début : 2025-09-20 19:30:00

fin : 2025-09-20 21:30:00

2025-09-20

Soirée théâtre avec la pièce Nos amis les humains , mise en scène et interprétée par La P’tite Compagnie de Montéléger

Librement inspirée d’un livre de Bernard Werber.

.

Maison pour tous du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 74 15 saintlary26@free.fr

English :

Theater evening with the play « Nos amis les humains », directed and performed by La P’tite Compagnie de Montéléger

Freely inspired by a book by Bernard Werber.

German :

Theaterabend mit dem Stück « Nos amis les humains », inszeniert und aufgeführt von La P’tite Compagnie de Montéléger «

Frei nach einem Buch von Bernard Werber.

Italiano :

Serata teatrale con lo spettacolo « Nos amis les humains », diretto e interpretato da La P’tite Compagnie de Montéléger

Liberamente ispirato a un libro di Bernard Werber.

Espanol :

Velada teatral con la obra « Nos amis les humains », dirigida e interpretada por La P’tite Compagnie de Montéléger

Libremente inspirada en un libro de Bernard Werber.

