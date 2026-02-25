Théâtre Notre Monument

Sur le port La Grève-sur-Mignon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Avec notre monument, un habitant fait découvrir son village lors d’une balade guidée. Cette année, ça se passe à la Grève sur Mignon.

.

Sur le port La Grève-sur-Mignon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 92 93 culture@aunisatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With the help of our monument, a local resident takes you on a guided tour of his or her village. This year, it’s La Grève sur Mignon.

L’événement Théâtre Notre Monument La Grève-sur-Mignon a été mis à jour le 2026-02-25 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin