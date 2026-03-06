Théâtre Nous aurons rendez-vous hier ? de la Compagnie Le Trou de Mémoire Salle Charles Ferdinand Entrange

Théâtre Nous aurons rendez-vous hier ? de la Compagnie Le Trou de Mémoire

Salle Charles Ferdinand 7 Rue du Tennis Entrange Moselle

Tarif : EUR

Tarif enfant

Début : Samedi 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08

La compagnie ¿Le Trou de Mémoire¿ vous invite à assister à une représentation sur le thème de l’humour¿!

Nous aurons rendez-vous hier ? . Synopsis Déjà vu, déjà vécu Lequel d’entre nous n’a pas déjà ressenti cette impression étrange, déstabilisante et parfois jouissive ? Pour moi, tout a commencé un jeudi dans ce bar, à l’intérieur cinq personnes que je ne connaissais pas du tout… jusqu’à ce que cette impression tenace en moi du déjà vu, déjà vécu ne vienne bouleverser mon emploi du temps…

Gratuit pour les moins de 12 ans. Sans réservation, billetterie sur place.Tout public

Salle Charles Ferdinand 7 Rue du Tennis Entrange 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 82 05 05 mairie@entrange.fr

English :

The ¿Le Trou de Mémoire¿ company invites you to attend a performance on the theme of humour¿!

Nous aurons rendez-vous hier? Synopsis: Déjà vu, déjà vécu Who among us hasn’t felt that strange, unsettling and sometimes thrilling feeling? For me, it all started one Thursday in this bar, inside five people I didn’t know at all… until that nagging feeling of déjà vu, déjà vécu disrupted my schedule…

Free for children under 12. No reservation necessary, tickets available on site.

