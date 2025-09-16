Théâtre Nous étions dans la forêt Ferme du Vert Ponthieu Eu

Théâtre Nous étions dans la forêt Ferme du Vert Ponthieu Eu mercredi 10 juin 2026.

Début : 2026-06-10 20:00:00

fin : 2026-06-10

2026-06-10

De 9€ à 14€ Tout public

NOUS ETIONS LA FORÊT est une fresque musicale du jeune XXIème siècle pour six comédien.nes qui interroge par la parole, la fiction participative et la chanson la façon dont la vulnérabilité des écosystèmes forestiers face à la catastrophe climatique raconte nos sociétés contemporaines.

Au bord du bois de la Fermette, gravitent parmi d’autres un jeune couple de néo-ruraux croyant échapper au burn-out par le télétravail au grand air, un forestier épuisé par les assauts de la crise climatique sur l’écosystème sylvicole ou encore un.e arboriste-élageur.se vivant en autonomie, traquant d’autres possibles par sa radicalité. Le quotidien de ceux et celles qui sont attachés, par leur travail, leur lieu de vie ou leurs affects, au bois de la Fermette se trouver bouleversé lorsque les services de la mairie annoncent vouloir y implanter un parc photovoltaïque, promesse d’un nouvel essor économique pour la commune. La Forêt devient alors tour à tour un terrain de dissensions et d’émulations politiques, un catalyseur des crises qui secouent le corps social contemporain, le symbole mythologique d’un refuge fragile durablement menacé. .

Ferme du Vert Ponthieu BRIGA Site archéologique du Bois l’Abbé Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 29 09 reservation.tdc@gmail.com

English : Théâtre Nous étions dans la forêt

