Théâtre Nous le peuple Tanka centre culturel Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Théâtre Nous le peuple

Tanka centre culturel 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:30:00

fin : 2026-07-01 20:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Théâtre itinérant par la compagnie La fabrique affamée .

Tanka centre culturel 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 39 60 87

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English : Théâtre Nous le peuple

L’événement Théâtre Nous le peuple Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays Basque