Théâtre Nous, les fous à Coulon Coulon

Place de la Coutume Coulon Deux-Sèvres
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Théâtre au CSC Vendredi 17 octobre 19 h Nous, les fous Spectacle sur le soin psychiatrique
( à partir de témoignages de soignants ) par la compagnie Le chant de la carpe
Échanges et débat après le spectacle. .
Place de la Coutume Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 99 90
