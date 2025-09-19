Théâtre Nous les jurés chemin de la vieille forme Rochefort

Théâtre Nous les jurés chemin de la vieille forme Rochefort vendredi 19 septembre 2025.

Théâtre Nous les jurés

chemin de la vieille forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 19:30:00

fin : 2025-09-19 23:30:00

Date(s) :

2025-09-19

Nous les jurés une pièce librement inspiré de « Femmes en colère » de Mathieu Menegaux. Mise en scène de Sophie Aprea, Cie Théâtre de l’Alchimiste.

Une pièce percutante, pleine d’humanité et d’humour.

.

chemin de la vieille forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com

English : Theater « Nous les jurés »

« Nous les jurés », a play freely inspired by « Femmes en colère » by Mathieu Menegaux. Directed by Sophie Aprea, Cie Théâtre de l?Alchimiste.

A powerful play, full of humanity and humor.

German : Theaterstück „Nous les jurés“

« Nous les jurés », ein Stück frei nach « Femmes en colère » von Mathieu Menegaux. Inszeniert von Sophie Aprea, Cie Théâtre de l’Alchimiste.

Ein eindringliches Stück voller Menschlichkeit und Humor.

Italiano :

« Nous les jurés », spettacolo liberamente ispirato a « Femmes en colère » di Mathieu Menegaux. Regia di Sophie Aprea, Cie Théâtre de l’Alchimiste.

Una pièce potente, piena di umanità e di umorismo.

Espanol :

« Nous les jurés », obra libremente inspirada en « Femmes en colère » de Mathieu Menegaux. Dirigida por Sophie Aprea, Cie Théâtre de l’Alchimiste.

Una obra poderosa, llena de humanidad y humor.

L’événement Théâtre Nous les jurés Rochefort a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de Tourisme Rochefort Océan