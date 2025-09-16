Théâtre Nuits de juin Théâtre des Charmes Eu

Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-02 20:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-02

De 5€ à 7€ Tout public

Au départ, il y a une question inspirée d’un vers de Rimbaud posée par Patrice Douchet, directeur du théâtre de la Tête Noire (Saran) à Agathe Charnet « Est-on (pris au) sérieux, quand on a dix-sept ans ? » Une impulsion poétique comme un prétexte à la rencontre d’une vingtaine de jeunes âgé.e.s de quatorze à vingt-deux ans, de Saran et d’ailleurs. Dix-sept ans, des corps qui se transforment, des voix qui s’affirment, des destins qui se dessinent. Dix-sept ans, l’âge des premiers assauts de la vie et des années folles à la poursuite du monde. Dix-sept ans, aujourd’hui. Eclater de jeunesse et de lucidité dans un monde abîmé. Et ne pas en perdre sa fougue. Car de nouveau, au milieu du tumulte nécessaire, convoquer Rimbaud « Nuit de juin ! Dix-sept ans ! On se laisse griser. La sève est du champagne et vous monte à la tête… On divague ; on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là, comme une petite bête… »

Les élèves de l’option théâtre abordent cette année une nouvelle forme d’écriture contemporaine et s’emparent d’un texte qui résonne avec un quotidien dont on trouvera également la trace avec l’insertion de témoignages recueillis l’an passé dans le recueil bilan du projet « adolescence(s) » inscrit au dispositif territoire éducatif rural .

Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 29 09 reservation.tdc@gmail.com

