Théâtre Numéro deux Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE place de Verdun Isigny-sur-Mer
mardi 26 janvier 2027 · place de Verdun · Isigny-sur-Mer
Informations pratiques
Isigny-sur-Mer
Théâtre Numéro deux Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE
place de Verdun Salle des fêtes Isigny-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-26 20:30:00
fin : 2027-01-26 22:00:00
Date(s) :
2027-01-26
Célébrons ensemble les 30 ans de la sortie
du premier tome de la saga Harry Potter !
Cette année, votre saison culturelle se métamorphose et change de nom pour devenir La Traverse. Si l’identité change, nos ambitions restent intactes partager ensemble des moments forts, rendre la culture accessible à toutes et tous, et soutenir activement la création artistique.
Numéro deux Théâtre
Léonard Prain et Sophie Accard
Célébrons ensemble les 30 ans de la sortie du premier tome de la saga Harry Potter !
En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre.
Des centaines de garçons furent auditionnés. Finalement, il n’en resta plus que deux.
Ce spectacle raconte l’histoire de celui qui n’a pas été choisi. On ne rate pas sa vie, on la recommence. Après le succès de Vole Eddie, Vole ! Découvrez la nouvelle création de Léonard Prain et Sophie Accard. À ne manquer sous aucun prétexte.
Grandiose LE BONBON
Une claque FRANCE INFO CULTURE
Une mise en scène énergique, parfois magique ! POINT DE VUE
Spectacle nommé aux Molières 2025 dans la catégorie Révélation masculine.
Réservations via la billetterie en ligne
www.billetweb.fr/pro/isigny-omaha
INFORMATIONS PRATIQUES
Tous les spectacles sont accessibles pour les plus jeunes sur le Pass culture.
Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle (ouverture de la billetterie physique à la même heure).
En achetant une carte d’abonnement à 5 €, vous bénéﬁ ciez du tarif abonné pour tous les spectacles de la saison culturelle (hors jeune public).
Cet abonnement vous permet de faire des économies dès le deuxième spectacle acheté !
Vous pourrez également proﬁ ter des préventes réservées aux abonnés.
Accessibilité PMR
Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La réservation est fortement conseillée au 02 31 10 01 03. .
place de Verdun Salle des fêtes Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie +33 2 31 10 01 03
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English : Théâtre Numéro deux Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE
Let’s celebrate together the 30th anniversary of the release
of the first book in the Harry Potter series!
L’événement Théâtre Numéro deux Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE Isigny-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Isigny-Omaha
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