Théâtre O FIL du TEMPS Le Nayrac
Théâtre O FIL du TEMPS Le Nayrac samedi 8 novembre 2025.
Théâtre O FIL du TEMPS
Le Nayrac Aveyron
Début : Dimanche 2025-11-08
fin : 2025-11-09
2025-11-08 2025-11-09
La SECTION THÉÂTRE du Foyer rural du Nayrac présentera sa création annuelle O FIL du TEMPS
Du clown, du cinéma ( eh oui même ici!), de la musique, du jonglage, du conte et bien sur du THÉÂTRE animeront cette soirée. Un rafraichissement sera offert après chaque représentation.
Alors , on vous attend nombreuses et nombreux pour soutenir ces 11 comédiennes et comédiens!
Réservation possible au 06 44 25 78 00 9 .
Le Nayrac 12190 Aveyron Occitanie +33 6 44 25 78 00
