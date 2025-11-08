Théâtre O FIL du TEMPS

Le Nayrac Aveyron

Tarif : – – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-08

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09

La SECTION THÉÂTRE du Foyer rural du Nayrac présentera sa création annuelle O FIL du TEMPS

Du clown, du cinéma ( eh oui même ici!), de la musique, du jonglage, du conte et bien sur du THÉÂTRE animeront cette soirée. Un rafraichissement sera offert après chaque représentation.

Alors , on vous attend nombreuses et nombreux pour soutenir ces 11 comédiennes et comédiens!

Réservation possible au 06 44 25 78 00 9 .

Le Nayrac 12190 Aveyron Occitanie +33 6 44 25 78 00

English :

The SECTION THÉÂTRE of the Foyer rural du Nayrac will present its annual creation O FIL du TEMPS

German :

Die SECTION THÉÂTRE des Foyer rural du Nayrac präsentiert ihre jährliche Kreation O FIL du TEMPS

Italiano :

La SECTION THÉÂTRE del Foyer rural du Nayrac presenterà la sua creazione annuale O FIL du TEMPS

Espanol :

La SECTION THÉÂTRE del Foyer rural du Nayrac presentará su creación anual O FIL du TEMPS

L’événement Théâtre O FIL du TEMPS Le Nayrac a été mis à jour le 2025-10-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)