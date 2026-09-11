Théâtre – Odyssée, nous n’avons qu’une seule vie pour être réunis Le Nautile La Forêt-Fouesnant

Informations pratiques

La Forêt-Fouesnant

Théâtre – Odyssée, nous n’avons qu’une seule vie pour être réunis

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-30 20:30:00

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-30

La Compagnie Plop ! présente :

Ulysse rentre enfin chez lui, après dix ans de guerre et dix autres d’errances et de captivité chez des nymphomanes immortelles.

Il a vécu des tempêtes, croisé des monstres, des géants, des cyclopes, s’est fait trimballer jusqu’aux enfers par des dieux vraiment trop cons et s’est cogné des compagnons tous plus débiles les uns que les autres. Et maintenant IL EN A MARRE ! .

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 51 43 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre – Odyssée, nous n’avons qu’une seule vie pour être réunis La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant