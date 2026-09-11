Théâtre – Odyssée, nous n’avons qu’une seule vie pour être réunis Le Nautile La Forêt-Fouesnant
samedi 30 janvier 2027 · Le Nautile · La Forêt-Fouesnant
Informations pratiques
La Forêt-Fouesnant
Théâtre – Odyssée, nous n’avons qu’une seule vie pour être réunis
Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-30 20:30:00
fin : 2027-01-30
Date(s) :
2027-01-30
La Compagnie Plop ! présente :
Ulysse rentre enfin chez lui, après dix ans de guerre et dix autres d’errances et de captivité chez des nymphomanes immortelles.
Il a vécu des tempêtes, croisé des monstres, des géants, des cyclopes, s’est fait trimballer jusqu’aux enfers par des dieux vraiment trop cons et s’est cogné des compagnons tous plus débiles les uns que les autres. Et maintenant IL EN A MARRE ! .
Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 51 43 15
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English :
L’événement Théâtre – Odyssée, nous n’avons qu’une seule vie pour être réunis La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant
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