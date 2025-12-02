Théâtre « Oh Oh » Cahors

Théâtre « Oh Oh » Cahors mardi 2 décembre 2025.

Théâtre « Oh Oh »

Place François Mitterrand Cahors Lot

Début : 2025-12-02 20:30:00

2025-12-02

Oh Oh est une création qui s’inscrit dans la tradition clownesque, la renouvelant sans la dénaturer

Oh Oh est une création qui s’inscrit dans la tradition clownesque, la renouvelant sans la dénaturer. Deux personnages à la fois forts et incertains, deux caractères dans un état errant et naïf avec lesquels la compagnie étudie les dynamiques clownesques de l’être humain pour pénétrer dans son intime. Oh Oh est un morceau de vie du duo, un passage occasionnel, une chute libre d’en haut pour se poser sur la scène découverte presque par hasard. Sans un mot et à travers le langage universel du corps, de l’acrobatie, du mime et de la musique en direct, les deux personnages s’expriment, se découvrent, se transforment. Nombreux sont ceux qui les connaissent déjà et auront le plaisir de les redécouvrir dans cette nouvelle aventure, les autres les rencontreront avec émerveillement…

Magique et poétique […] Un grand moment de cirque contemporain. La Provence .

Place François Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

Oh Oh is a creation that continues the clowning tradition, renewing it without distorting it

German :

Oh Oh ist eine Kreation, die sich in die Clownstradition einreiht und sie erneuert, ohne sie zu verfälschen

Italiano :

Oh Oh è una creazione che continua la tradizione clownesca, rinnovandola senza cambiarla

Espanol :

Oh Oh es una creación que continúa la tradición payasa, renovándola sin cambiarla

L’événement Théâtre « Oh Oh » Cahors a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Cahors Vallée du Lot