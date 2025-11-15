Théâtre On est trop nombreux sur ce putain de bateau Le Coq en Pâte Lacommande

Théâtre On est trop nombreux sur ce putain de bateau

Le Coq en Pâte 6 chemin de St Jacques Lacommande Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Pièce écrite d’après Migraaaants de Matéi Visniec et interprétée par la Cie L’Auberge Espagnole .

Comment parler des migrants, errants désespérés de la guerre, de la terre et de la mer, alors que leur tragédie se prolonge, qu’elle ne trouve que des solutions partielles et qu’elle nourrit les discours les plus opposés ?

Cette pièce est une succession de scènes qui racontent les différentes facettes de cette migration. .

Le Coq en Pâte 6 chemin de St Jacques Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 17 69 22

English : Théâtre On est trop nombreux sur ce putain de bateau

German : Théâtre On est trop nombreux sur ce putain de bateau

Italiano :

Espanol : Théâtre On est trop nombreux sur ce putain de bateau

L’événement Théâtre On est trop nombreux sur ce putain de bateau Lacommande a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Coeur de Béarn