Théâtre On est trop nombreux sur ce putain de bateau Lucq-de-Béarn
Théâtre On est trop nombreux sur ce putain de bateau Lucq-de-Béarn samedi 29 novembre 2025.
Théâtre On est trop nombreux sur ce putain de bateau
La Souche Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Pièce écrite d’après Migraaaants de Matéi Visniec et interprétée par la Cie L’Auberge Espagnole .
Comment parler des migrants, errants désespérés de la guerre, de la terre et de la mer, alors que leur tragédie se prolonge, qu’elle ne trouve que des solutions partielles et qu’elle nourrit les discours les plus opposés ?
Cette pièce est une succession de scènes qui racontent les différentes facettes de cette migration. .
La Souche Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lasouche.contact@gmail.com
English : Théâtre On est trop nombreux sur ce putain de bateau
German : Théâtre On est trop nombreux sur ce putain de bateau
Italiano :
Espanol : Théâtre On est trop nombreux sur ce putain de bateau
L’événement Théâtre On est trop nombreux sur ce putain de bateau Lucq-de-Béarn a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Coeur de Béarn