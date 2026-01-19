Théâtre On fera mieux la prochaine fois Théâtre du Bois de l’Aune Aix-en-Provence

Théâtre On fera mieux la prochaine fois

Jeudi 12 février 2026 de 19h30 à 20h30.

Vendredi 13 février 2026 de 20h30 à 21h30. Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

On aime les propositions toujours décalées de Nicolas Heredia, son théâtre performatif et un peu fou. On se souvient du plaisir partagé aux représentations À ne pas rater ou L’instant T.

Parmi les mille projets de sa Vaste Entreprise, Nicolas travaille régulièrement avec les artistes professionnels en situation de handicap de La Bulle Bleue à Montpellier. Partant cette fois avec eux d’interviews de monstres sacrés du cinéma qu’on connaît tous, il compose un patchwork de témoignages où l’on parle de jeu, de films, de tournages. Les acteurs et les actrices jouent à ne pas jouer les idoles qu’ils jouent et font leur cinéma à eux. Comme sur un plateau télé prestigieux à une heure de grande écoute, ils racontent les moments forts de leur parcours de stars qu’on adore et quelques anecdotes, disent leur métier avec passion et sensibilité, comme si c’était eux, et c’est eux qu’on entend. .

Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 74 80

English :

We love Nicolas Heredia?s always offbeat proposals, his performative and slightly mad theater. We remember the pleasure we shared at À ne pas rater and L?instant T.

