Théâtre On l’a bien cherché ! Salle Robert Lapuelle Oradour-sur-Glane

Théâtre On l’a bien cherché !

Salle Robert Lapuelle Rue du 19 Mars 62 Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Plongez dans une soirée théâtre pleine d’humour et de surprises ! La Farandole d’Oradour-sur-Glane accueille les Veyracomédiens pour une représentation décalée et terriblement actuelle On l’a bien cherché . L’histoire nous emmène en 2042, dans un monde où l’humanité a confié son destin à l’intelligence artificielle après les crises des années 2020… Avec finesse et légèreté, la troupe nous invite à réfléchir et surtout à rire face à ce futur pas si lointain.

Rendez-vous à la salle Robert Lapuelle à Oradour-sur-Glane pour partager un moment convivial et accessible à tous. L’entrée se fait au chapeau, alors laissez-vous tenter et venez soutenir ces passionnés de scène ! .

Salle Robert Lapuelle Rue du 19 Mars 62 Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 16 63 84

English : Théâtre On l’a bien cherché !

German :

Italiano :

Espanol : Théâtre On l’a bien cherché !

L’événement Théâtre On l’a bien cherché ! Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2025-11-24 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin