Théâtre On ne badine pas avec l’amour TST Saint-Pol-de-Léon

Théâtre On ne badine pas avec l’amour TST Saint-Pol-de-Léon vendredi 30 janvier 2026.

Théâtre On ne badine pas avec l’amour

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30 22:10:00

Date(s) :

2026-01-30

De Alfred de Musset par la Compagnie Michel B.

Camille et son cousin Perdican se retrouvent après dix ans de séparation dans le château où ils ont grandi et où, enfants, ils se sont aimés. Le Baron, père du jeune homme, a décidé de les marier, conformément aux vœux de la mère de Camille dans son testament. Mais Camille sort du couvent, submergée par l’amour de Dieu, la peur des hommes et l’orgueil de ses dix-huit ans. Les retrouvailles sont pour tous décevantes. Perdican décide alors de la rendre jalouse en séduisant la jeune paysanne, Rosette, sœur de lait de Camille. Tous recourent à l’espionnage pour mieux démêler leur cœur.

Tous s’affrontent, tous sont pris au piège du « jeu de la vérité ».

La pièce commence comme une comédie et progressivement devient une tragédie contemporaine.

Tout public.

Billetterie par téléphone, mail, en ligne ou au TST le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h. .

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre On ne badine pas avec l’amour Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2025-09-05 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX