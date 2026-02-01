Theatre On ne change pas une équipe qui perd Espace culturel Le Roëlan Erdeven

Theatre On ne change pas une équipe qui perd

Espace culturel Le Roëlan 9 Rue Abbé le Barh Erdeven Morbihan

Rien ne va plus dans cette troupe qui, décidément, cumule les maladresses, les quiproquos et les décisions absurdes. Pourtant, chacun s’accroche, persuadé qu’il suffit de faire comme d’habitude pour sauver ce qui peut l’être.

Entre egos qui s’affrontent, ambitions contrariées et solidarité bancale, On ne change pas une équipe qui perd dresse un portrait tendre, caustique et terriblement humain d’un groupe à la dérive.

Un théâtre qui amuse, qui pique, et qui interroge pourquoi s’entêter quand on pourrait évoluer ? .

