Théàtre « On ne Déprime Plus ! »

NESTIER 1 Chemin du Mont-Arès Nestier Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-23 20:30:00

fin : 2025-08-23

Une comédie qui peut vous sauver la vie… Et si Dieu vous proposait un marché ? Une chance unique de retourner sur Terre… mais à une condition aimer, créer, donner du bonheur, penser aux autres. Et si, de cette mission, dépendait votre résurrection ?

NESTIER 1 Chemin du Mont-Arès Nestier 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 50 50 16 16

English :

Imagine God offering you a deal… That you’d be obliged to return to Earth to love, to give happiness, to create, to think of others.

A comedy that could save your life… what if God offered you a deal? A unique chance to return to Earth… but on one condition: love, create, give happiness, think of others. And what if your resurrection depended on this mission?

German :

Stellen Sie sich vor, dass Gott Ihnen einen Deal vorschlägt. Dass Sie gezwungen werden, auf die Erde zurückzukehren, um zu lieben, Glück zu schenken, zu erschaffen und an andere zu denken.

Eine Komödie, die Ihr Leben retten kann… Was wäre, wenn Gott Ihnen einen Deal anbieten würde? Eine einmalige Chance, auf die Erde zurückzukehren … aber nur unter einer Bedingung: zu lieben, zu erschaffen, Glück zu schenken, an andere zu denken. Was wäre, wenn von diesem Auftrag Ihre Wiederauferstehung abhängen würde?

Italiano :

Immaginate che Dio vi offra un accordo… Che vi obblighi a tornare sulla Terra per amare, dare felicità, creare, pensare agli altri.

Un patto che potrebbe salvarvi la vita… e se Dio vi offrisse un patto? Una possibilità unica di tornare sulla Terra… ma a una condizione: amare, creare, dare felicità, pensare agli altri. E se la vostra resurrezione dipendesse da questa missione?

Espanol :

Imagina que Dios te ofrece un trato… Que te obligaría a volver a la Tierra para amar, dar felicidad, crear, pensar en los demás.

Una comedia que podría salvarte la vida… ¿Y si Dios te ofreciera un trato? Una oportunidad única de volver a la Tierra… pero con una condición: amar, crear, dar felicidad, pensar en los demás. ¿Y si tu resurrección dependiera de esta misión?

