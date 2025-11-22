Théâtre « On ne meurt plus d’amour » Vérac

ON NE MEURT PLUS D’AMOUR avec les THEORICIENS DE BOCAL.

Distribution Nelly Peyrezabes, Marie Grelier, Pauline Grilleau, Lorena Moussion,

Yann Luprice, Lucie Lamanna, Alexis Rousselin

Mise en scène Julia Bouillaud

Régie Alexandre Grelier

Ce soir, nous allons vous parler d’amour…

Pas celui des contes de fées, des cœurs qui battent la chamade ou donne des

papillons dans le ventre.

Non. L’amour vrai.

Celui qui gratte, qui pique, qui met à l’épreuve. Celui qui agace, qui jalouse,

qui doute, qui fait mal parfois…

Mais aussi celui qui construit, qui lie, qui écoute et qui respecte.

Celui qui nous pousse à nous aimer nous-mêmes pour mieux aimer les autres.

Nous allons vous parler de liens profonds, de fraternité, de sororité…

Car peu importe ce qu’il arrivera sur scène,

Ce soir, vous repartirez avec un petit morceau de nous. .

56 route des Maurins Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 05 62 49 veracenfetes@orange.fr

