Théâtre On ne paie pas ! on ne paie pas ! La Salvetat-Peyralès

Théâtre On ne paie pas ! on ne paie pas !

Théâtre On ne paie pas ! on ne paie pas ! La Salvetat-Peyralès samedi 13 décembre 2025.

Théâtre On ne paie pas ! on ne paie pas !

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Une pièce de théâtre militante et satirique, interprétée par la Cie de l’Orange Bleue.
8  .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie  

English :

A militant and satirical play, performed by the Cie de l’Orange Bleue.

L’événement Théâtre On ne paie pas ! on ne paie pas ! La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2025-11-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)