Théâtre On ne paie pas ! on ne paie pas ! La Salvetat-Peyralès
Théâtre On ne paie pas ! on ne paie pas ! La Salvetat-Peyralès samedi 13 décembre 2025.
Théâtre On ne paie pas ! on ne paie pas !
La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Une pièce de théâtre militante et satirique, interprétée par la Cie de l’Orange Bleue.
8 .
La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie
English :
A militant and satirical play, performed by the Cie de l’Orange Bleue.
L’événement Théâtre On ne paie pas ! on ne paie pas ! La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2025-11-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)