Théâtre On peut se tromper Foug rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Foug

Théâtre On peut se tromper Foug

rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-25 16:30:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Spectacle humoristique de la compagnie les Energu’scènes.

Une comédie où l’amour, la ruse et le destin s’emmêlent pour le meilleur … et surtout pour le rire !

Pietro entretient une liaison secrète avec Lucie, mais il refuse de blesser Nina, son épouse. Son plan ? La surprendre avec un amant pour équilibrer la balance. Il confie cette mission délicate à son ami Bernard, chargé de séduire Nina. Mais ce que Piero ignore, c’est que Nina a déjà un amant, Legaloudec ! Tout comme son mari, elle veut préserver son couple et imagine la même solution surprendre Pietro avec une maîtresse. Elle se tourne alors vers … Bernard ! Les quiproquos s’enchaînent, les malentendus s’accumulent et le piège se renferme sur les protagonistes dans un tourbillon de situations cocasses.

Réservation conseillé.Tout public

5 .

rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug 54570 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 70 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Comedy show by the Energu’scènes company.

A comedy where love, cunning and destiny become entangled for the better … and above all, for laughter!

Pietro is having a secret affair with Lucie, but he refuses to hurt Nina, his wife. His plan? Surprise her with a lover to balance the scales. He entrusts this delicate mission to his friend Bernard, whose job it is to seduce Nina. But what Piero doesn’t know is that Nina already has a lover, Legaloudec! Like her husband, she wants to preserve her marriage, so she comes up with the same solution: surprise Pietro with a mistress. So she turns to… Bernard! One misunderstanding follows another, and the trap closes in on the protagonists in a whirlwind of funny situations.

Reservations recommended.

L’événement Théâtre On peut se tromper Foug Foug a été mis à jour le 2026-01-08 par MT TERRES TOULOISES