Théâtre On peut se tromper par la compagnie les Energu’scène Vandœuvre-lès-Nancy

Comédie de Jean-Yves CHATELAIN.

Pietro entretient une liaison secrète avec Lucie, mais il refuse de blesser Nina, son épouse. Son plan ? La surprendre avec un amant pour équilibrer la balance. Il confie cette mission délicate à son ami Bernard, chargé de séduire Nina.

Mais ce que Pietro ignore, c’est que Nina a déjà un amant, Legaloudec! Tout comme son mari, elle veut préserver son couple et imagine la même solution surprendre Pietro avec une maîtresse. Elle se tourne alors vers… Bernard !

Les quiproquos s’enchaînent, les malentendus s’accumulent et le piège se referme sur nos protagonistes dans un tourbillon de situations cocasses. Une comédie où l’amour, la ruse et le destin s’emmêlent pour le meilleur… et surtout pour le rire !Tout public

14 Rue d'Amsterdam Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Comedy by Jean-Yves CHATELAIN.

Pietro is having a secret affair with Lucie, but he refuses to hurt his wife Nina. His plan? Surprise her with a lover to balance the scales. He entrusts this delicate mission to his friend Bernard, whose job it is to seduce Nina.

But what Pietro doesn’t know is that Nina already has a lover, Legaloudec! Like her husband, she wants to preserve her marriage, so she comes up with the same solution: surprise Pietro with a mistress. So she turns to? Bernard!

One misunderstanding follows another, and the trap closes on our protagonists in a whirlwind of funny situations. A comedy in which love, cunning and destiny become entangled for the better? and above all, for laughs!

German :

Komödie von Jean-Yves CHATELAIN.

Pietro hat eine geheime Affäre mit Lucie, aber er weigert sich, seine Frau Nina zu verletzen. Sein Plan? Sie mit einem Liebhaber zu überraschen, um die Waage auszugleichen. Er vertraut diese heikle Mission seinem Freund Bernard an, der Nina verführen soll.

Doch was Pietro nicht weiß: Nina hat bereits einen Liebhaber, Legaloudec! Wie ihr Mann will sie ihre Ehe bewahren und denkt an die gleiche Lösung: Sie will Pietro mit einer Geliebten überraschen. Also wendet sie sich an ? Bernard!

Die Missverständnisse häufen sich und die Falle schnappt in einem Strudel aus komischen Situationen zu. Eine Komödie, in der sich Liebe, List und Schicksal zum Besten und vor allem zum Lachen verwickeln!

Italiano :

Commedia di Jean-Yves CHATELAIN.

Pietro ha una relazione segreta con Lucie, ma si rifiuta di ferire sua moglie Nina. Il suo piano? Sorprenderla con un amante per riequilibrare la situazione. Affida questa delicata missione all’amico Bernard, che ha il compito di sedurre Nina.

Ma Pietro non sa che Nina ha già un amante, Legaloudec! Come il marito, anche lei vuole preservare il suo matrimonio e propone la stessa soluzione: sorprendere Pietro con un’amante. Così si rivolge a? Bernard!

Un equivoco dopo l’altro, la trappola si chiude sui nostri protagonisti in un turbinio di situazioni divertenti. Una commedia in cui amore, astuzia e destino si intrecciano per il meglio e soprattutto per le risate!

Espanol :

Comedia de Jean-Yves CHATELAIN.

Pietro tiene una aventura secreta con Lucie, pero se niega a hacer daño a su mujer Nina. ¿Su plan? Sorprenderla con un amante para equilibrar la balanza. Confía esta delicada misión a su amigo Bernard, cuyo trabajo consiste en seducir a Nina.

Pero lo que Pietro no sabe es que Nina ya tiene un amante, Legaloudec Al igual que su marido, quiere preservar su matrimonio y se le ocurre la misma solución: sorprender a Pietro con una amante. Así que recurre a.. Bernard

Un malentendido sigue a otro, y la trampa se cierra sobre nuestros protagonistas en un torbellino de situaciones divertidas. Una comedia en la que el amor, la astucia y el destino se enredan para bien… ¡y sobre todo para reír!

