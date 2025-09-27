Théâtre: On peut se tromper Pompey

Théâtre: On peut se tromper Pompey samedi 27 septembre 2025.

Théâtre: On peut se tromper

59 Avenue du Général de Gaulle Pompey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27 22:30:00

Date(s) :

2025-09-27

La compagnie Energu’scène présente sa nouvelle pièce de théâtre » On peut se tromper », une pièce de Jean-Yves CHATELAIN.

C’est la vie d’un couple où les quiproquos, les malentendus s’accumulent et le piège se referme sur les protagonistes dans un tourbillon de situations cocasses. Une comédie où l’amour, la ruse et le destin s’emmêlent pour le meilleur… et surtout pour le rire !

Afin de permettre à chacun de participer sans que le prix ne soit un frein, les organisateurs ont décidé d’appliquer l’entrée en participation libre. La participation libre signifie qu’il n’y a pas de prix fixe chacun donne ce qu’il peut ou ce qu’il juge juste pour venir assister à ce spectacle. Cela permet à un public plus large d’assister ce spectacle indépendamment de leur situation financière. Que vous soyez étudiant, famille nombreuse, salarié(e) ou retraité vous pouvez venir profiter de cette pièce de théâtre sans vous soucier du coût de l’entrée. Il est à savoir que l’association organisatrice (Pompey s’anime pour vous) supporte tout de même la location de la salle et le coût de la prestation de la troupe de théâtre.

Alors venez nombreux !!Tout public

.

59 Avenue du Général de Gaulle Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 80 77 13 88

English :

The Energu’scène company presents its new play « On peut se tromper », by Jean-Yves CHATELAIN.

It’s the life of a couple where misunderstandings accumulate and the trap closes on the protagonists in a whirlwind of funny situations. A comedy in which love, cunning and destiny become entangled for the better… and above all, for laughs!

To enable everyone to take part without the price being a barrier, the organizers have decided to apply free entry. Free entry means there’s no fixed price: everyone pays what they can, or what they think is right, to attend the show. This allows a wider audience to attend the show, regardless of their financial situation. Whether you’re a student, a large family, an employee or a pensioner, you can come and enjoy this play without worrying about the cost of admission. It’s worth noting that the organizing association (Pompey s’anime pour vous) still bears the cost of renting the hall and paying for the performance by the theater troupe.

So come one, come all!

German :

Die Theatergruppe Energu’scène präsentiert ihr neues Theaterstück » On peut se tromper », ein Stück von Jean-Yves CHATELAIN.

Es geht um das Leben eines Paares, in dem sich Missverständnisse und Missverständnisse anhäufen und die Falle in einem Strudel komischer Situationen auf die Protagonisten zuschnappt. Eine Komödie, in der sich Liebe, List und Schicksal zum Besten und vor allem zum Lachen verwickeln!

Um allen die Teilnahme zu ermöglichen, ohne dass der Preis ein Hindernis darstellt, haben die Organisatoren beschlossen, den Eintritt frei zu gestalten. Freier Eintritt bedeutet, dass es keinen festen Preis gibt: Jeder gibt, was er kann oder was er für richtig hält, um zu dieser Aufführung zu kommen. Dies ermöglicht es einem breiteren Publikum, diese Aufführung unabhängig von ihrer finanziellen Situation zu besuchen. Ob Student, Großfamilie, Arbeitnehmer oder Rentner Sie können dieses Theaterstück genießen, ohne sich Sorgen um die Eintrittskosten machen zu müssen. Sie sollten wissen, dass der organisierende Verein (Pompey s’animé pour vous) trotzdem die Miete des Saals und die Kosten für die Aufführung der Theatergruppe trägt.

Also kommt zahlreich!!!

Italiano :

La compagnia Energu’scène presenta il nuovo spettacolo « On peut se tromper », di Jean-Yves CHATELAIN.

È la vita di una coppia in cui gli equivoci si accumulano e la trappola si chiude sui protagonisti in un turbinio di situazioni divertenti. Una commedia in cui amore, astuzia e destino si intrecciano per il meglio… e soprattutto per ridere!

Per permettere a tutti di partecipare senza che il prezzo sia una barriera, gli organizzatori hanno deciso di rendere l’ingresso gratuito. Ingresso libero significa che non c’è un prezzo fisso: ognuno paga quello che può o che ritiene giusto per venire a vedere lo spettacolo. Questo permette a un pubblico più ampio di assistere allo spettacolo, indipendentemente dalla propria situazione finanziaria. Che siate studenti, famiglie numerose, impiegati o pensionati, potete venire a godervi questo spettacolo senza preoccuparvi del costo dell’ingresso. Vale la pena notare che l’associazione organizzatrice (Pompey s’anime pour vous) copre comunque i costi di affitto della sala e dello spettacolo della compagnia teatrale.

Quindi venite tutti!

Espanol :

La compañía Energu’scène presenta su nueva obra « On peut se tromper », de Jean-Yves CHATELAIN.

Es la vida de una pareja en la que los malentendidos se amontonan y la trampa se cierra sobre los protagonistas en un torbellino de situaciones divertidas. Una comedia en la que el amor, la astucia y el destino se enredan para bien… ¡y sobre todo para reír!

Para que todo el mundo pueda participar sin que el precio sea una barrera, los organizadores han decidido que la entrada sea gratuita. Entrada libre significa que no hay un precio fijo: cada uno paga lo que puede o lo que cree justo para venir a ver el espectáculo. Esto permite que un público más amplio asista al espectáculo, independientemente de su situación económica. Ya sea usted estudiante, familia numerosa, empleado o pensionista, puede venir a disfrutar de esta obra sin preocuparse por el coste de la entrada. Cabe señalar que la asociación organizadora (Pompey s’anime pour vous) sigue haciéndose cargo de los gastos de alquiler de la sala y de la representación de la compañía de teatro.

Así pues, ¡vengan todos!

L’événement Théâtre: On peut se tromper Pompey a été mis à jour le 2025-09-19 par TOURISME BASSIN de POMPEY