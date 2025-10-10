Théâtre On purge bébé Place Jules Ferry Bressuire

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Dans cette relecture burlesque du vaudeville de Feydeau, Karelle Prugnaud casse littéralement la baraque avec un casting cinq étoiles Patrice Thibaud (ex-Deschiens, Cocorico), Anne Girouard (Guenièvre dans Kaamelott) et le fameux clown-jongleur-acrobate Nikolaus.

Sur fond de claquements de portes… un jeu de massacre jubilatoire.

À partir de 15 ans. .

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr

