Théâtre On répète Andromaque Place des fontaines Doué-en-Anjou

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21 21:50:00

2025-11-21

On répète Andromaque est une réécriture et relecture contemporaine de la pièce de Racine. C’est une mise en abyme pour six comédiens et comédiennes montant le spectacle.

Andromaque, héroïne de l’Iliade d’Homère, lutte pour sa vie et celle de ses enfants. Son nom, signifiant celle qui combat les hommes , symbolise une femme affrontant l’agitation humaine. Une jeune troupe prépare une intervention au collège ils souhaitent rendre accessible Andromaque en expliquant l’œuvre avec humour. Les comédiens traduisent les vers avec des mots d’aujourd’hui, alternant jeu quotidien et tragédie pour finalement révéler la beauté du théâtre.

Le spectacle, suivi d’un débat mouvant, interroge les croyances, le libre-arbitre, l’influence des idées sur nos paroles. On répète Andromaque, c’est du théâtre vivant, une réflexion joyeuse et critique sur la langue, l’art et la société.

Spectacle présenté dans le cadre du festival Théâtramadoué organisé par l’Atelier Théâtre du Sycophante du 14 au 24 novembre 2025.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 21 novembre 2025 de 20h30 à 21h50. .

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

English :

On répète Andromaque is a contemporary rewriting and rereading of Racine?s play. It’s a mise en abyme for six actors mounting the show.

German :

On répète Andromaque ist eine zeitgenössische Umschreibung und Neuinterpretation des Stücks von Racine. Es ist eine Mise en abyme für sechs Schauspieler und Schauspielerinnen, die das Stück inszenieren.

Italiano :

On répète Andromaque è una rivisitazione contemporanea dell’opera di Racine. È una mise en abyme per sei attori che mettono in scena lo spettacolo.

Espanol :

On répète Andromaque es una adaptación contemporánea de la obra de Racine. Es una mise en abyme para seis actores que representan el espectáculo.

