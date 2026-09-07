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Théâtre « once upon a time in Bergerac », Place de la Mirpe, Bergerac

dimanche 20 septembre 2026 · Place de la Mirpe · Bergerac

Théâtre « once upon a time in Bergerac », Place de la Mirpe, Bergerac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place de la Mirpe
Adresse
Place de la Mirpe Bergerac 24100 Bergerac
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit.

Théâtre « once upon a time in Bergerac » Dimanche 20 septembre, 15h00 Place de la Mirpe Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La compagnie du Tout Vivant a accompagné des amateurs dans la création d’une pièce de théâtre inspirée de l’histoire mouvementée de la ville. Venez découvrir cette création collective, entre mémoire locale et spectacle vivant.

Place de la Mirpe Place de la Mirpe Bergerac 24100 Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine
La compagnie du Tout vivant a guidé des amateurs dans la création d’une pièce de théâtre. La pièce s’appuie sur l’histoire mouvementée de notre ville.

©stage de théâtre pas de crédits

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