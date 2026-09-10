Théâtre One Stage – Le Grand Variety Show On Stage Corporation L’Isle-d’Espagnac
jeudi 31 décembre 2026 · On Stage Corporation · L'Isle-d'Espagnac
Informations pratiques
L’Isle-d’Espagnac
Théâtre One Stage – Le Grand Variety Show
On Stage Corporation 47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : 39 – 39 – 98 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31 19:00:00
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-12-31
Pour terminer l’année en beauté, vivez une soirée exceptionnelle mêlant dîner gastronomique, humour, musique, danse, surprises et ambiance festive !
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On Stage Corporation 47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 56 63 theatre.onstage16@gmail.com
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English :
To end the year on a high note, enjoy an exceptional evening combining a gourmet dinner, comedy, music, dancing, surprises, and a festive atmosphere!
L’événement Théâtre One Stage – Le Grand Variety Show L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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