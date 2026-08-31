Théâtre One Stage L’Homme au masque On Stage Corporation L’Isle-d’Espagnac
samedi 17 octobre 2026 · On Stage Corporation · L'Isle-d'Espagnac
Informations pratiques
L’Isle-d’Espagnac
Théâtre One Stage L’Homme au masque
On Stage Corporation 47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-17
Des enfants ont disparu. Des années plus tard, une pièce sordide est découverte. Sur les murs des photos, des messages, des indices… et au centre de la salle, un vieux téléphone noir qui semble tout savoir.
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On Stage Corporation 47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 56 63 theatre.onstage16@gmail.com
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English :
Some children have gone missing. Years later, a sordid room is discovered. On the walls: photos, messages, clues… and in the center of the room, an old black telephone that seems to know everything.
L’événement Théâtre One Stage L’Homme au masque L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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