Théâtre One Stage L’Homme au masque On Stage Corporation L’Isle-d’Espagnac

Informations pratiques

L’Isle-d’Espagnac

Théâtre One Stage L’Homme au masque

On Stage Corporation 47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-17

Des enfants ont disparu. Des années plus tard, une pièce sordide est découverte. Sur les murs des photos, des messages, des indices… et au centre de la salle, un vieux téléphone noir qui semble tout savoir.

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On Stage Corporation 47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 56 63 theatre.onstage16@gmail.com

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English :

Some children have gone missing. Years later, a sordid room is discovered. On the walls: photos, messages, clues… and in the center of the room, an old black telephone that seems to know everything.

L’événement Théâtre One Stage L’Homme au masque L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême