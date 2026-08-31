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AGENDA · L'Isle-d'Espagnac

Théâtre One Stage Stage film On Stage Corporation L’Isle-d’Espagnac

samedi 17 octobre 2026 · On Stage Corporation · L'Isle-d'Espagnac

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
On Stage Corporation
Adresse
47 rue Parmentier
Ville
16340 L'Isle-d'Espagnac
Département
Charente
Tarif
55 55 55

L’Isle-d’Espagnac

Théâtre One Stage Stage film

On Stage Corporation 47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Vivez l’expérience d’un vrai tournage Et si votre enfant passait de l’autre côté de l’écran ? Pendant une semaine, les élèves vont vivre une véritable immersion dans l’univers du cinéma.
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On Stage Corporation 47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 56 63  theatre.onstage16@gmail.com

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English :

Experience a real film shoot. What if your child stepped over to the other side of the screen? For one week, students will be fully immersed in the world of cinema.

L’événement Théâtre One Stage Stage film L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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