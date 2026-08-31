Théâtre One Stage Stage film On Stage Corporation L’Isle-d’Espagnac
samedi 17 octobre 2026 · On Stage Corporation · L'Isle-d'Espagnac
Informations pratiques
L’Isle-d’Espagnac
Théâtre One Stage Stage film
On Stage Corporation 47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Vivez l’expérience d’un vrai tournage Et si votre enfant passait de l’autre côté de l’écran ? Pendant une semaine, les élèves vont vivre une véritable immersion dans l’univers du cinéma.
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On Stage Corporation 47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 56 63 theatre.onstage16@gmail.com
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English :
Experience a real film shoot. What if your child stepped over to the other side of the screen? For one week, students will be fully immersed in the world of cinema.
L’événement Théâtre One Stage Stage film L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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