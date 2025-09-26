Théâtre Opus coeur Israël Horovitz Le Poulailler Le Havre

Théâtre Opus coeur Israël Horovitz Le Poulailler Le Havre vendredi 26 septembre 2025.

Théâtre Opus coeur Israël Horovitz

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Jacob Brachish a enseigné la musique et la littérature à des générations d’étudiants de sa petite ville de Gloucester. À la retraite désormais, il vit presque reclus, réfugié dans la musique classique qu’il écoute à longueur de journée. Il a engagé comme aide ménagère Kathleen Hogan. Mais cette jeune femme semble cacher un lourd secret viendrait-elle chercher vengeance pour tous ceux qui, comme elle et sa famille, se sont vu interdire l’entrée à l’université à cause des notes impitoyables du sévère professeur Brahish ?

Réservation obligatoire .

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr

English : Théâtre Opus coeur Israël Horovitz

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Opus coeur Israël Horovitz Le Havre a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie