Théâtre: Orgueil et préjugés… ou presque Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence

Théâtre: Orgueil et préjugés… ou presque

Vendredi 10 avril 2026 de 20h à 21h30. Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 37 EUR

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10 21:30:00

2026-04-10

“Orgueil et préjugés… ou presque !“, l’adaptation décalée et pop du célèbre roman de Jane Austen, arrive enfin à Paris ! Une pièce de théâtre rythmée, drôle et musicale avec un casting 100% féminin !

Dans cette adaptation, l’intrigue est présentée du point de vue des femmes domestiques, qui rejouent et s’emparent avec ironie du destin de leurs maîtresses.

Accompagnées d’une musicienne, 5 comédiennes nous racontent avec humour les péripéties des soeurs Bennet et de leur mère, prête à tout pour les marier.



Nomination aux Molières 2025 spectacle musical 6 nominations aux Trophées de la Comédie Musicale



Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

orgueil et Préjugés, the quirky, pop adaptation of Jane Austen’s famous novel, is finally coming to Paris! A fast-paced, funny and musical play with a 100% female cast!

