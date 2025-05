Théâtre « Où sont les femmes ? » – Milhac, 24 mai 2025 21:00, Milhac.

Lot

Théâtre « Où sont les femmes ? » Salle des Fêtes Milhac Lot

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-05-24 21:00:00

2025-05-24

Le Comité des fêtes de Milhac vous propose une pièce de théâtre intitulée « Où sont les femmes ? » par la Compagnie Ni Queue Ni Tête.

La compagnie amateur Ni Queue Ni Tête de Lalbenque joue sa toute nouvelle création originale, une comédie tous publics de Philippe Absous.

Réservation fortement conseillée.

Synopsis

Le monde se réjouit d’avoir éradiqué, ou presque, moustiques et mouches à m….

Et voilà que les femmes subissent le même sort, elles disparaissent. Où sont-elles passées ? Ont-elles été attaquées par un féminavirus ? Voilà la question !

Salle des Fêtes

Milhac 46300 Lot Occitanie comite.milhac46@gmail.com

English :

The Comité des fêtes de Milhac presents a play entitled « Où sont les femmes? » by the Compagnie Ni Queue Ni Tête.

The amateur company Ni Queue Ni Tête from Lalbenque performs its latest original creation, an all-ages comedy by Philippe Absous.

German :

Das Festkomitee von Milhac bietet Ihnen ein Theaterstück mit dem Titel « Où sont les femmes? » von der Compagnie Ni Queue Ni Tête an.

Die Amateurtruppe Ni Queue Ni Tête aus Lalbenque spielt ihr neuestes Originalwerk, eine Komödie für alle Altersgruppen von Philippe Absous.

Italiano :

Il Comité des fêtes de Milhac mette in scena lo spettacolo « Où sont les femmes? » della Compagnie Ni Queue Ni Tête.

La compagnia amatoriale Ni Queue Ni Tête di Lalbenque presenta la sua ultima creazione originale, una commedia per tutte le età di Philippe Absous.

Espanol :

El Comité de fiestas de Milhac presenta la obra « ¿Dónde están las mujeres? », de la compañía Ni Queue Ni Tête.

La compañía de aficionados Ni Queue Ni Tête de Lalbenque presenta su última creación original, una comedia para todos los públicos de Philippe Absous.

