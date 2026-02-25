Théâtre Oublie moi, je t’aime Centre culturel l’Arcadie Ploudalmézeau

Théâtre Oublie moi, je t’aime

Centre culturel l’Arcadie 13, rue Tanguy du Châtel Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 17:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Quand Nicolas et Valentine, deux jeunes étudiants en colocation, cherchent un troisième coloc pour partager le loyer et qu’ils tombent sur Martine, une pétillante quinquagénaire ayant quitté son mari et perdu son emploi, la cohabitation va être mouvementée !

Surtout si pour arrondir leur fin de mois, chacun d’eux passe une annonce.

Entre mari, clients et parents, le petit studio parisien de Nicolas, Valentine et… Martine va devenir le lieu de toutes les rencontres et de toutes les surprises !

Pièce d’Arnaud CERMOLACCE et d’Anthony MARTY

Mise en scène par Anthony MARTY

Avec Nathalie MARQUAY-PERNAUT, Laurent PETITGUILLAUME, Elisabeth FREMONDIERE, Morgan LAQUERRE, Anne-Victoire OLIVIER, Laurent MENTEC .

Centre culturel l’Arcadie 13, rue Tanguy du Châtel Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 00 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Oublie moi, je t’aime

L’événement Théâtre Oublie moi, je t’aime Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-02-25 par OT IROISE BRETAGNE