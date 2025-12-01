Théâtre, Oublie-moi Théâtre Millandy Luçon

Théâtre, Oublie-moi

Théâtre Millandy 9, rue de l’Hôtel de Ville Luçon Vendée

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Théâtre

4 Molières

– Meilleur spectacle 2023

– Meilleure Mise en scène du Théâtre Privé

– Comédienne Marie-Julie Baup

– Comédien Thierry Lopez

Il était une fois…

Une histoire d’amour, il ne faudrait jamais pouvoir l’oublier…

Il était une fois une histoire d’amour entre Jeanne et Arthur. Une histoire parfaite.

Parfaite jusqu’à ce que Jeanne demande à Arthur d’aller acheter du lait et un timbre. C’était pourtant simple à retenir.

Il était une fois une histoire d’amour qu’Arthur aurait aimé ne jamais oublier.

Déjà plus de 150 000 spectateurs !

Une telle unanimité est rare ! Avec 4 Molières, cette pièce bouleversante, l’histoire d’un amour plus fort que tout, continue d’émouvoir public et critique. Le succès continue .

Coup de cœur Contemporain

A partir de 12-14 ans

Billetterie en ligne sur www.lucon.fr rubrique Se divertir .

Théâtre Millandy 9, rue de l’Hôtel de Ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 16 79 reservations.theatre@lucon.fr

