Théâtre Oui – La Cigale de Royan
Royan, 6 juin 2025 20:30

Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-06-06 20:30:00

Après 8 ans de vie commune, Valérie et Stéphane font appel à une wedding planner pour organiser leur mariage car ils ont enfin décidé de se dire Oui !

English :

After 8 years together, Valérie and Stéphane are calling on a wedding planner to organize their wedding, because they’ve finally decided to say Yes!

German :

Nach acht Jahren gemeinsamen Lebens wenden sich Valérie und Stéphane an eine Hochzeitsplanerin, um ihre Hochzeit zu organisieren, denn sie haben endlich beschlossen, sich das Ja-Wort zu geben!

Italiano :

Dopo 8 anni insieme, Valérie e Stéphane si rivolgono a un wedding planner per organizzare il loro matrimonio perché hanno finalmente deciso di dire Sì!

Espanol :

Después de 8 años juntos, Valérie y Stéphane recurren a una wedding planner para organizar su boda porque por fin han decidido dar el sí quiero

