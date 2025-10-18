Théâtre Oui Salle Jean Gabin Royan
Théâtre Oui Salle Jean Gabin Royan samedi 18 octobre 2025.
Théâtre Oui
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date :
Début : 2025-10-18 20:30:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18 2025-10-19
Par la compagnie Com.ParaZ’art
Une comédie de Pascal Rocher.
Organiser un mariage, c’est un vrai métier…
Au profit du Lions Club Royan Côte Atlantique.
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 31 49 22
English :
By the Com.ParaZ?art company
A comedy by Pascal Rocher.
Wedding planning is a real job?
In aid of the Lions Club Royan Côte Atlantique.
German :
Von der Kompanie Com.ParaZ?art
Eine Komödie von Pascal Rocher.
Eine Hochzeit zu organisieren ist ein echter Beruf?
Zu Gunsten des Lions Club Royan Côte Atlantique.
Italiano :
A cura della compagnia Com.ParaZ?art
Una commedia di Pascal Rocher.
Organizzare un matrimonio è un vero lavoro?
A favore del Lions Club Royan Côte Atlantique.
Espanol :
Por la compañía Com.ParaZ?art
Una comedia de Pascal Rocher.
¿Organizar una boda es un verdadero trabajo?
A beneficio del Club de Leones Royan Côte Atlantique.
L’événement Théâtre Oui Royan a été mis à jour le 2025-09-16 par Mairie de Royan