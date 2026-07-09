Théâtre « Oui! » Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer
dimanche 8 novembre 2026 · Salle de l'Atelier · Vaux-sur-Mer
Informations pratiques
Vaux-sur-Mer
Théâtre « Oui! »
Salle de l’Atelier 11 rue Georges Claude Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 15:00:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Une comédie de Pascal Rocher présentée par la compagnie de Théâtre de Royan, Com.ParaZ’art, sur le thème de l’organisation d’un mariage.
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Salle de l’Atelier 11 rue Georges Claude Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00 communication@vaux-sur-mer.fr
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English :
A comedy by Pascal Rocher presented by the Royan theater company, Com.ParaZ’art, on the theme of planning a wedding.
L’événement Théâtre « Oui! » Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-04 par Mairie de Vaux-sur-mer
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