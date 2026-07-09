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AGENDA · Vaux-sur-Mer

Théâtre « Oui! » Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer

dimanche 8 novembre 2026 · Salle de l'Atelier · Vaux-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Salle de l'Atelier
Adresse
11 rue Georges Claude
Ville
17640 Vaux-sur-Mer
Département
Charente-Maritime
Tarif

Vaux-sur-Mer

Théâtre « Oui! »

Salle de l’Atelier 11 rue Georges Claude Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 15:00:00
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-08

Une comédie de Pascal Rocher présentée par la compagnie de Théâtre de Royan, Com.ParaZ’art, sur le thème de l’organisation d’un mariage.
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Salle de l’Atelier 11 rue Georges Claude Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00  communication@vaux-sur-mer.fr

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English :

A comedy by Pascal Rocher presented by the Royan theater company, Com.ParaZ’art, on the theme of planning a wedding.

L’événement Théâtre « Oui! » Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-04 par Mairie de Vaux-sur-mer

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